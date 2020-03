Entidades reagem com 'indignação' e 'perplexidade' à provocação de Bolsonaro

A Associação Nacional de Editores de Revistas (ANER) e a Associação Nacional de Jornais (ANJ) reagiram com "indignação" e "perplexidade" às falas de deboche do presidente Jair Bolsonaro dirigidas à imprensa. "A triste provocação do presidente escarnece de todos aqueles que colocam a saúde em risco para prestar um serviço essencial aos brasileiros", diz nota das entidades divulgada nesta quarta-feira, 26.



Mais cedo, Bolsonaro questionou a presença da imprensa na saída do Palácio da Alvorada por riscos de contaminação da doença. Sem se aproximar do local onde jornalistas o aguardavam, o mandatário disse que eles deveriam estar em casa de quarentena.



A nota afirma ainda que, embora desejariam estar recolhidos em isolamento com suas famílias, representantes de veículos de comunicação seguirão cobrindo todos os fatos relevantes para o País. "A imprensa tem consciência de que deve, mais do que nunca, seguir no trabalho de informar a população."