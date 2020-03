Brasil tem mais casos que Itália durante primeiro mês do surto da COVID-19; Ministério refuta comparação

João Gabbardo disse não é possível prever o cenário a ser enfrentado pelo Brasil no próximo mês (foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) O Brasil registrou o primeiro caso de coronavírus em 26 de fevereiro. Nesta quinta-feira, o número de testes positivos chegou a 2.915, com 77 óbitos. Quando completou um mês do primeiro registro, em 31 de janeiro, a Itália já havia registrado 1.694 casos e 59 mortes. Segundo o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo dos Reis, ainda não é possível traçar paralelos entre os dois países. De acordo com ele, a evolução diária do número de casos está dentro dos parâmetros inicialmente traçados pela pasta.









Segundo o Ministério da Saúde, a letalidade da COVID-19 está em, aproximadamente, 2,6%. João Gabbardo, contudo, ressaltou que não é possível prever o cenário a ser enfrentado pelo Brasil no próximo mês. “Temos cenários, mas não vamos projetar o número de casos e óbitos. Se começarmos a ampliar enormemente o número de testes, vamos ter um crescimento grande número de casos”, explicou.





João Gabbardo apontou dois pontos que, na visão do Ministério da Saúde, afastam as possibilidades de comparar os cenários vividos por Brasil e Itália. O primeiro deles é a média de idade da população. “Isso, seguramente, impacta no número de pessoas que têm a doença em sua forma mais grave e, por consequência, utilizam mais os equipamentos hospitalares”, explicou, em referência ao alto número de idosos residentes no país europeu.





O secretário-executivo fez menção, ainda, ao número de unidades de tratamento intensivo (UTIs). “Temos, pelo menos, três vezes mais leitos de UTI em números proporcionais à população. Apenas São Paulo tem mais leitos que toda a Itália”, completou.