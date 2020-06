Para evitar atrasos, ministro propõe que TCU consolide dados de COVID-19 junto com tribunais estaduais

Pelo Twitter, o ministro Bruno Dantas compartilhou a ideia (foto: Antonio Cruz/Agência Brasil) ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União (TCU), propôs, na noite desta sexta-feira (5), que o órgão organize uma força-tarefa para consolidar os dados do novo coronavírus no Brasil em parceria com tribunais de contas estaduais. A medida teria o objetivo de divulgar os números da doença até 18h, já que nesta semana o , do, propôs, na noite desta sexta-feira (5), que o órgão organize uma força-tarefa parano Brasil em parceria com. A medida teria o objetivo de divulgar os números da doençajá que nesta semana o Ministério da Saúde passou a disponibilizar os dados por volta das 22h.





Com as novas dificuldades para divulgar dados nacionais de infectados, curados e óbitos da Covid-19, as instituições devem ajudar. Cogito propor ao @TCUoficial e aos tribunais de contas estaduais que requisitemos e consolidemos dados estaduais para divulgação diária até 18h. %u2014 Bruno Dantas (@DantasBruno) June 6, 2020





Mais cedo, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM/RJ), também sugeriu que se o governo federal continuar a atrasar a publicação do balanço diário sobre o novo coronavírus, o Legislativo pode criar um sistema próprio com as secretarias locais de saúde para garantir a informação aos brasileiros.