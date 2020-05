"Todo dia uma bomba para desarmar", reclama Eduardo Bolsonaro

Eduardo Bolsonaro (foto: Wikimedia commons)

Todo dia tem uma bomba para desarmar.



Enquanto ex-ministros vendiam os interesses dos brasileiros para ONGs internacionais estava tudo certo. Graças a Deus hoje temos um Ministro. https://t.co/tk0b8KfBur %u2014 Eduardo Bolsonaro%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) May 29, 2020

O deputado federal(PSL/SP) amanheceu hoje a todo vapor no Twitter. Ele fez considerações sobre a democracia, de novo, falando sobre o fechamento do regime e, ainda, sobre polêmica envolvendo o Ministério do Meio Ambiente, comandado pelo ministro Ricardo Salles. "Todo dia uma bomba para desarmar", reclamou o filho 03 do presidente Jair Bolsonaro ( sem partido).

Na postagem sobre o Meio Ambiente, Eduardo comenta: "Enquanto ex-ministros vendiam os interesses dos brasileiros para ONGs internacionais estava tudo certo. Graças a Deus hoje temos um Ministro". O filho do presidente não apontou quais ministros teriam cometido esses atos ilegais apontados por ele.

Eduardo fez o comentário ("uma bomba para desarmar todo dia") se referindo a portaria, publicada nessa quinta-feira (28) no Diário Oficial da União, do Instituto Chico Mendes da Biodoversidade (ICMBIO), órgão ligado ao Ministério do Meio Ambiente.



A portaria extingue três bases avançadas do Projeto Tamar, de conservação de tartarugas marinhas, em Camaçari (BA), Parnamirim (RN) e Pirambu (SE).



Extinção

A nota (anexa à postagem de Eduardo) afirma que "a informação veiculada pela mídia ( nessa quinta-feira, 28) está equivocada".De acordo com o texto da assessoria de imprensa do ministério, esses três centros dejá estavam fechados. "Já tinha propostas de encerramento desde o ano passado". Justificando o encerramento das atividades pela falta de servidores para manter o projeto nesses três locais.

Democracia

Eduardo Bolsonaro também voltou a fazer, nesta sexta-feira, insunuações e ameças envolvendo a democracia no país.





Não se dorme numa democracia e acorda numa ditadura. A perda de liberdades é gradual até que quando você pára para ver já está numa ditadura. Aí lá se vão décadas de sofrimento para reverter a situação. %u2014 Eduardo Bolsonaro%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) May 29, 2020

"Não se dorme numa democracia e acorda numa ditadura. A perda de liberdades é gradual até que quando você pára (sic) para ver já está numa ditadura. Aí lá se vão décadas de sofrimento para reverter a situação", afirmou o filho do presidente.



Nesta semana, Eduardo já havia afirmado que que não se trata de "se, mas quando haveria uma ruptura" que levasse o país a uma ditadura. Prevendo medida enérgica do pai para tanto.

No passado recente, antes de o pai ser eleito presidente, ele também já afirmou que bastava "um cabo e um soldado" para fechar o Supremo Tribunal Federal.

Projeto Tamar

O projeto Tamar foi criado em 1980 e é hoje reconhecido internacionalmente por suas atividades de conservação do meio ambiente.

O projeto revolucionou a luta pela preservação de espécies de tartarugas-marinhas ameaçadas de extinção.