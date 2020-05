Eduardo Bolsonaro prevê 'medida enérgica' do presidente contra STF

O senador Flavio Bolsonaro (esquerda) e o deputado Eduardo Bolsonaro (centro), conversam com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, durante sessão plenária

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) disse, nesta quarta-feira, que seu pai, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pode tomar “medidas enérgicas” por supostamente “não ter mais saída” diante das ações do Supremo Tribunal Federal.





Durante uma live em seu canal do Youtube, Eduardo Bolsonaro ainda classificou os atos desta quarta do STF como “absurdos”.

Ministro do STF quebra sigilo de empresários em inquérito das fake news

TCU ordena que Banco do Brasil suspenda propaganda em sites ligados a fake news

“Estamos vendo uma iniciativa atrás da outra para esgarçar essa relação. E depois não se engane. Quando o presidente não tiver mais saída e tiver que tomar uma medida enérgica ele que será taxado como ditador”, afirmou.





“Suspender esse inquérito, não basta. A gente vai ter que correr atrás para punir, porque isso chama-se abuso de autoridade”, declarou.O irmão de Eduardo, vereador carioca Carlos Bolsonaro (Republicanos), pode ser um dos próximos alvos das investigações. No final de abril, o jornalista Vicente Nunes, do Correio Braziliense, noticiou que a Polícia Federal investiga Carlos Bolsonaro, filho do presidente, por supostamente chefiar um esquema de divulgação de informações falsas