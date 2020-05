Deputados federais aprovam auxílio emergencial de R$ 600 a artistas

Pequenas empresas e espaços destinados às apresentações culturais poderão receber subsídios estatais de até R$ 10 mil. (foto: Leandro Couri/EM/D. A Press)

Subsídios e editais

‘Lei Aldir Blanc’

Divisão dos recursos

Minas Gerais

aprovou, nesta terça-feira (26), um pacote depara auxiliar oem virtude da pandemia do. O texto prevê o pagamento de umemergencial dedurante três meses, aos trabalhadores do setor. Os recursos serão repassados aos estados para subsidiar, ainda, micro e pequenas empresas da área e espaços destinados às apresentações artísticas. Editais também são contemplados pelo projeto.de R$ 600 poderá ser prorrogada enquanto durar o auxílio emergencial aos trabalhadores informais. Para receber os recursos, os profissionais da cultura precisarão ter renda de atépor pessoa — ou de até três salários, contando todo o núcleo familiar — e comprovardurante os últimos dois anos. É preciso, também, ter inscrição em algumda área cultural. Além disso, não podem ter recebido, em 2018, até R$ 28.559,70 em rendimentos tributáveis.Os beneficiários da renda básica emergencial do governo federal não terão acesso ao novo programa. O mesmo vale para usuários de mecanismos de transferência de renda, como o Bolsa Família, ou previdenciários, como o seguro-desemprego.O recebimento do auxílio está limitado a duas pessoas por família. O Projeto de Lei (PL) 1.075/2019 foi proposto pela deputada. Os parlamentares aprovaram uma versão substitutiva do texto, apresentado pela relatora. Agora, a matéria segue para análise do Senado Federal.Segundo ono Parlamento, Major Vitor Hugo (PSL-GO), o PL seráquando chegar à mesa do presidente(sem partido).A proposta prevê, também, a liberação de— entre R$ 3 mil e R$ 10 mil — para amparar espaços culturais e pequenos empreendimentos do setor. Linhas de crédito para atambém estão autorizadas.Ao comemorar a aprovação do projeto, a relatora Jandira Feghali sugeriu que a futura lei seja chamada de. O objetivo é homenagear o compositor, vítima da COVID-19 . A autora Benedita da Silva, por sua vez, lembrou que muitos profissionais do setor cultural têm sofrido asdadas atividades.“Temos que agradecer o sacrifício de muitos artistas que, neste momento, sofrem de fome, já que suas atividades foram as primeiras a parar. Não estamos falando dos que ainda têm algo para colocar na mesa. Falamos dos artistas que nos encantam e amenizam este momento”, salientou.O texto estabelece 15 dias, contados a partir da sanção, como prazo para o repasse dos recursos. Metade dos R$ 3 bilhões irá para os estados e o Distrito Federal. Desse montante, 80% será dividido conforme o, enquanto 20% terá o(FPE) como norteador.A outra metade dos recursos será entregue às cidades, levando em conta o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) — 20% — e, também, o número de habitantes (80%).No último dia 14, a Assembleia Legislativa aprovou a concessão de uma renda mínima emergencial aos trabalhadores da arte . O texto autoriza o pagamento de um benefício no valor de 50% do salário mínimo — atualmente fixado em R$ 1.045.