Bolsonaro sobre a crise: 'Classe média está ficando mais pobre'

(foto: Reprodução/Agência Brasil) presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou, em entrevista em frente ao Palácio da Alvorada nesta terça-feira (26), que, durante a pandemia do novo coronavírus, "o pobre está ficando miserável e a classe média está ficando mais pobre".









O presidente fez um pedido à mídia e aos governadores. “Muita gente está sem ter o que comer. Ninguém vai aguentar isso daí. Eu, com toda minha obrigação de chefe do Estado, estou com minhas mãos amarradas. Divulguem isso também”, afirmou.





Quando questionado sobre a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, de instaurar investigação contra o ministro da Educação Abraham Weintraub, após a divulgação do vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, Bolsonaro ignorou a pergunta, se despediu e entrou no carro oficial.

*Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa