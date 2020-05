Análise: Bolsonaro acredita que abateu Witzel com 'tiro de canhão'

A interlocutores no Planalto, Bolsonaro teria dito que Witzel foi atingido por 'tiro de canhão' (foto: Evaristo Sá/AFP) Palácio do Planalto. Quem esteve com o presidente Jair Bolsonaro nesta terça-feira (26/05) diz que ele está exultante diante da operação da Polícia Federal que pegou o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Para os mais próximos, afirma que o adversário foi abatido com 'um tiro de canhão'. Há muito tempo não se via um clima de tanta euforia no. Quem esteve com o presidentenesta terça-feira (26/05) diz que ele estádiante daque pegou o governador do Rio de Janeiro,. Para os mais próximos, afirma que o adversário foi abatido com ''.









Na avaliação dentro do Planalto, tudo joga contra Witzel: há indícios claros de que houve corrupção no governo dele, a operação da Polícia Federal ocorre num momento dramático para o país e as suspeitas são de desvios de verbas da saúde em meio a uma pandemia. “Isso bate fundo na opinião pública”, afirma um integrante do Planalto.





Bolsonaro acredita que, à medida que as investigações forem avançando e as provas contra Witzel aparecendo, a oposição contra o governador no estado poderá resultar em um processo de afastamento aberto pela Assembleia Legislativa. Aquela casa, ressalta outro assessor presidencial, é bolsonarista.





De joelhos





Alvo de operação da PF no Rio, governador Wilson Witzel se diz vítima de 'perseguição política' (foto: Mauro Pimentel/AFP) aliados do presidente no Rio partam para cima de Witzel, não deixando espaço para reação. O Planalto sabe que esta guerra não será fácil, mas se gaba de o governador do Rio estar quase de joelhos. A partir de agora, a ordem do Planalto é para que todos os, não deixando espaço para reação. O Planalto sabe que esta guerra não será fácil, mas se gaba de o governador do Rio estar quase





No que o governo federal puder fustigar Witzel, o fará sem dó nem piedade. Até porque o Planalto quer transferir parte da crise que assombra Bolsonaro para o Rio e para outros estados — sim, outros governadores estão na mira da PF, como afirmou a deputada Carla Zambelli.





“Uma coisa é certa, Witzel não terá vida fácil. Daqui por diante, todo tempo dele será gasto para se defender do indefensável”, ressalta um interlocutor do presidente. O governador do Rio garante que é inocente e que está sendo vítima da “ditadura” criada por Bolsonaro.