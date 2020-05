Flávio Bolsonaro sobre Queiroz: 'Um cara correto, trabalhador, dando sangue por aquilo em que acredita'

(foto: Reprodução/Instagram) senador Flávio Bolsonaro (Republicanos) defendeu nesta terça-feira (26) seu ex-assessor Fabrício Queiroz ao atacar o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), que foi alvo da Operação Placebo feita pela Polícia Federal (PF). Durante as falas, Flávio afirmou que se arrepende ter apoiado Witzel nas eleições de 2018 e disse que, durante a campanha, o atual governador ligava para Queiroz para tentar localizá-lo. O pronunciamento foi feito em Live nas redes sociais.



"Como eu me arrependo de ter, eu, te elegido governador. Quantas caminhadas você chegava do nada para me acompanhar? Você não me deu um voto. Você ficava ligando para o Queiroz. Um cara correto, trabalhador, dando sangue por aquilo em que acredita", disse o senador.





Essa foi uma das poucas vezes em que Flávio Bolsonaro faz um elogio público a Queiroz, que é o responsável pela investigação aberta contra o senador. A última vez foi em 6 de dezembro de 2018. Desde a última menção, Flávio vem tentando se desvincular do policial aposentado.





Na manhã desta terça-feira, Witzel acusou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de usar a PF para persegui-lo e disse haver provas suficientes contra Flávio para prendê-lo.





"Senador Flávio Bolsonaro, com todas as provas que nós já temos contra ele, que já estão aí, sendo apresentadas, dinheiro em espécie depositado na conta corrente, lavagem de dinheiro, bens injustificáveis, senador Flávio Bolsonaro já deveria estar preso. Esse, sim", disse o governador.

Witzel está sendo investigado pela Procuradoria-Geral da República a partir de informações obtidas em investigações do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Federal, a operação, batizada de Placebo, busca provas de um possível esquema de corrupção.

Durante a Live, o filho 01 do presidente respondeu às acusações de Witzel. “Você é louco. Está cometendo atos de insanidade. Talvez seja sua estratégia: parecer que é maluco para não ir para Bangu 8”, ironizou o senador.

Flávio ainda disse que o governador precisa "baixar sua bola" e cuidar da sua defesa, pois terá muito o que explicar. "Tem tanta coisa errada no seu governo, e é por isso que me afastei desde o início", afirma. "Isso não é nada perto do tsunami que pode chegar contra você. Pelo menos meia dúzia de secretarias vão ter problema."

*Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa