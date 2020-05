Bolsonaro: 'Cadê a Folha? Cadê O Globo? Estadão não tá aí não, gente?'

(foto: Reprodução/Agência Brasil) presidente Jair Bolsonaro (sem partido) debochou da imprensa durante entrevista feita em frente ao Palácio da Alvorada nesta terça-feira (26). “Ué, mas já acabaram as perguntas? Cadê a Folha de São Paulo? Cadê O Globo? Estadão não ta aí não, gente? Acabou, já?”, ironizou o presidente.Ele classificou a decisão de alguns veículos de suspender temporariamente a cobertura diária no palácio por falta de segurança como “vitimismo”. debochou da imprensa durantefeita em frente aonesta terça-feira (26). “Ué, mas já acabaram as perguntas? Cadê a Folha de São Paulo? Cadê O Globo? Estadão não ta aí não, gente? Acabou, já?”, ironizou o presidente.Ele classificou a decisão de alguns veículos de suspender temporariamente a cobertura diária no palácio por falta de segurança como “vitimismo”.





17:03 - 26/05/2020 Análise: Bolsonaro acredita que abateu Witzel com 'tiro de canhão' facada que sofreu em setembro de 2018, argumentando que, à época, a mídia "não disse nada". "Estão se vitimizando. Quando levei a facada, não falaram nada. Não vi ninguém da Folha falando 'quem matou Bolsonaro?'. Se for pegar o número de horas que a Globo deu para Marielle e para o meu caso, acho que dá 100 para 1, mas tudo bem", disse o presidente a apoiadores. O presidente voltou a mencionar aargumentando que, à época, a mídia "não disse nada". "Estão se vitimizando. Quando levei a facada, não falaram nada. Não vi ninguém da Folha falando 'quem matou Bolsonaro?'. Se for pegar o número de horas que a Globo deu para Marielle e para o meu caso, acho que dá 100 para 1, mas tudo bem", disse o presidente a apoiadores.





Bolsonaro afirmou que nunca fez a ataques diretos a imprensa. “Olha, a imprensa é livre. Nunca teve uma palavra minha para constranger a mídia. Quem fazia isso era o PT, com democratização da mídia”, afirmou Bolsonaro.





Vale relembrar que, durante a tarde da última segunda-feira (25), apoiadores do presidente hostilizaram jornalistas em frente ao Alvorada . Pouco antes dessas agressões verbais, o presidente, ao passar perto dos repórteres, criticou a imprensa. "No dia que vocês tiverem compromisso com a verdade, eu falo com vocês de novo", disse.





Depois que o presidente foi embora, os apoiadores seguiram para o local onde fica um púlpito com os microfones das emissoras de TV e voltaram a destilar ofensas. “Eu não sei como vocês conseguem dormir à noite. Vocês não representam a população brasileira! Mídia comunista, comprada! Cambada de safados!”, berrou um homem.





No início do mês, apoiadores de Bolsonaro reviraram o lixo em frente à sala de imprensa do Alvorada para acusar os jornalistas de sujos. No último mês, jornalistas foram agredidos, inclusive fisicamente, durante uma manifestação a favor do presidente.



Veículos suspendem cobertura



Alguns veículos de comunicação decidiram suspender temporariamente a cobertura jornalística na porta do Palácio da Alvorada devido à hostilidade enfrentada pelos repórteres por parte de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e da omissão da segurança diante dos ataques. O Grupo Globo, o jornal Folha de S. Paulo e o portal de notícias Metrópoles anunciaram nesta segunda-feira (25/05) que não vão mais enviar jornalistas ao local até que eles possam trabalhar em segurança.

*Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa