Itamaraty reage à decisão de Trump sobre entrada de passageiros nos EUA

(foto: Arthur Menescal/CB/D.A Press) Ministério das Relações Exteriores divulgou nota a respeito da decisão dos Estados Unidos de barrarem a entrada de passageiros que estiveram no Brasil até 14 dias antes de tentarem entrar no país norte-americano. A medida, adotada neste domingo (24/05), tem o objetivo, segundo a Casa Branca, de proteger a população americana do novo coronavírus.





"A decisão do governo dos EUA baseou-se em critérios técnicos, que levam em conta uma combinação de fatores tais como os casos totais, tendências de crescimento, volume de viagens, entre outros", diz o comunicado do Itamaraty. "A restrição americana tem o mesmo propósito de medida análoga já adotada pelo Brasil em relação a cidadãos de todas as origens, inclusive norte-americanos, e de medidas semelhantes tomadas por ampla gama de países", acrescenta o ministério.





"Brasil e Estados Unidos têm mantido importante cooperação bilateral no combate à COVID-19. Já foram foram anunciadas doações norte-americanas de cerca de US$ 6,5 milhões para os esforços brasileiros de mitigação dos impactos à saúde e socioeconômicos da novo coronavírus. No dia de hoje, 24 de maio, representantes da Casa Branca anunciaram, ademais, doação de 1000 respiradores ao Brasil", diz ainda a nota.