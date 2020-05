Estados Unidos suspendem entrada de brasileiros no país

Decisão do governo americano se deve ao crescimento dos casos de coronavírus no Brasil (foto: AFP)

"Hoje o presidente tomou a ação decisiva para proteger nosso país, ao suspender a entrada de estrangeiros que estiveram no país durante um período de 14 dias antes de buscar a admissão nos Estados Unidos", diz um comunicado da secretária de imprensa da Casa Branca, Kayleigh McEnany.





“A ação de hoje irá garantir que estrangeiros que estiveram no Brasil não se tornem uma fonte adicional de infecções em nosso país. Essas novas restrições não se aplicam aos voos comerciais entre os EUA e o Brasil", acrescentou a nota.

O governo dos Estados Unidos anunciou neste domingo a proibição da entrada de viajantes oriundos do Brasil, sejam brasileiros ou de outra nacionalidade.Estão isentas dessa proibição pessoas de outras nacionalidades que tenham residência permanente nos Estados Unidos e que sejam casadas com cidadãos americanos. Filhos e irmãos menores de 21 anos de residentes no país também terão acesso ao país.