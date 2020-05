Bolsonaro diz que não entregará telefone: 'Só se eu fosse um rato''

(foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

(sem partido) afirmou na noite desta sexta-feira (22), em entrevista à Rádio Jovem Pan, que 'celular para a Justiça. "Jamais pegarão meu telefone, jamais". O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), enviou à Procuradoria Geral da República (PGR) pedidos de apreensão dos celulares do presidente Jair Bolsonaro e do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos), filho dele Além disso, Celso de Mello encaminhou pedido de parlamentares para a realização de oitiva do chefe do Executivo no âmbito do inquérito sobre interferência política na Polícia Federal.Na entrevista, Bolsonaro afirmou ter tomado conhecimento da nota divulgada mais cedo pelo ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI), general Augusto Heleno, que criticava o pedido de apreensão do telefone da presidência e caracterizava como "inaceitável" a medida O GSI disse ainda que 'tal atitude é uma evidente tentativa de comprometer a harmonia entre os poderes e poderá terpara a estabilidade nacional'.O presidente comentou: "Tomei conhecimento do texto antes da publicação. Olhei, falei: 'O sr. fique à vontade'. Agora, espera aí, um ministro do STF querer um telefone institucional do presidente que tem contato de alguns líderes internacionais. Tá brincando comigo? No meu entender,, está na cara que eu jamais entregaria meu telefone. Alguém está achando que eu sou um rato para entregar meu telefone?".