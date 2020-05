Augusto Heleno diz ser 'inadmissível' apreensão de celular de Bolsonaro

(foto: Reprodução/Agência Brasil) Gabinete de Segurança Institucional (GSI) divulgou uma nota na tarde desta sexta-feira (20) sobre a possível apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). No texto, o ministro da pasta, general Augusto Heleno, diz que o ato é “incompreensível" e "uma interferência inadmissível de outro Poder’. divulgou uma nota na tarde desta sexta-feira (20) sobre a possível apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). No texto, o ministro da pasta, generaldiz que o ato é “incompreensível" e "uma interferência inadmissível de outro Poder’.









De acordo com Heleno, a decisão favorável à apreensão “poderá ter consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional”.

Veja a nota





"Brasília, DF, 22 de maio de 2020





O pedido de apreensão do celular do Presidente da República é inconcebível e, até certo ponto, inacreditável.

Caso de efetivasse, seria uma afronta à autoridade máxima do Poder Executivo e uma interferência inadmissível de outro Poder, na privacidade do Presidente da República e na segurança institucional do País.

O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República alerta as autoridades constituídas que qual atitude é uma evidente tentativa de comprometer a harmonia entre os poderes e poderá ter consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional"

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina