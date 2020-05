Moro sobre Bolsonaro: 'Não é o momento para fazer piadas'

(foto: Reprodução/Agência Brasil) ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro voltou a alfinetar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nas redes sociais. Após o país registrar mais de 1 mil mortes pelo novo coronavírus, em apenas 24h, ele afirmou que o momento não é para fazer piadas. voltou a alfinetarnas redes sociais. Após o país registrar mais de 1 mil mortes pelo novo, em apenas 24h, ele afirmou que o momento não é para fazer piadas.





Twitter.



O coronavírus não é piada nem é algo positivo. Cuide-se! O número de mortes passou de mil por dia e continua subindo. Solidariedade às famílias. %u2014 Sergio Moro (@SF_Moro) May 20, 2020

"O coronavírus não é piada nem é algo positivo. Cuide-se! O número de mortes passou de mil por dia e continua subindo. Solidariedade às famílias", escreveu em seu perfil do









O chefe do executivo não mencionou as vidas perdidas durante a live. Apesar disso, na manhã desta quarta-feira (20), Bolsonaro lamentou as mortes pelo novo coronavírus. Junto a isso, ele anunciou o novo protocolo sobre cloroquina do Ministério da Saúde.

