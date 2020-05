Moro compartilha artigo que pede autonomia da PF: 'Pela blindagem total, imediata e definitiva', diz texto

Bolsonaro e Moro durante audiência em abril de 2019 (foto: Marcos Corrêa/Presidência da República) Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro compartilhou na manhã desta terça-feira um artigo de opinião da Veja sobre a Polícia Federal (PF). O texto, escrito pelo ex-delegado da PF Jorge Pontes, pede “blindagem total, imediata e definitiva” à corporação. Ex-ministro dacompartilhou na manhã desta terça-feira um artigo de opinião da Veja sobre a). O texto, escrito pelo ex-delegado da, pede “blindagem total, imediata e definitiva” à corporação.









Moro deixou o Ministério da Justiça e Segurança Pública em 24 de abril deste ano, em meio à crise causada pela pandemia do novo coronavírus. Ele estava no cargo desde janeiro de 2019, quando Jair Bolsonaro (sem partido) assumiu a Presidência da República.

O ex-juiz da Operação Lava-Jato acusa Bolsonaro de interferência política no comando da Polícia Federal. "O presidente me disse mais de uma vez que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, colher relatórios de inteligência. Realmente não é o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação. As investigações devem ser preservadas", disse Moro no anúncio da renúncia.





A corporação investiga o vereador da cidade do Rio de Janeiro e filho de Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), por um esquema criminoso de fake news. O parlamentar e seu pai negam a investigação.

Moro era tido como herói para apoiadores de Bolsonaro por ter julgado o caso do triplex de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República de 2003 a 2010, na Lava-Jato (Lula acabou preso, em 2017, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro). Desde a renúncia, o ex-juiz é visto como traidor pleo grupo "bolsonarista".