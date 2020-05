Barraco na CNN: Weintraub discute com jornalista após pergunta 'não combinada'

(foto: Reprodução/CNN) ministro da Educação Abraham Weintraub entrou em uma discussão com a jornalista Monalisa Perrone durante entrevista para a CNN Brasil nesta sexta-feira (15). O bate-papo tinha sido combinado para discutir o adiamento do Enem, apesar disso, a jornalista iniciou a entrevista perguntando sobre a saída do ex-ministro Nelson Teich do Ministério da Saúde. entrou em uma discussão com adurante entrevista para aO bate-papo tinha sido combinado para discutir oapesar disso, a jornalista iniciou a entrevista perguntando sobre a









A jornalista ofereceu ao ministro a opção de cancelar a transmissão e rebateu as falas. “O senhor é ministro, você representa o governo. Mas, se você quiser, podemos cancelar a entrevista agora.”





Apesar da discussão, Weintraub continuou com a entrevista e respondeu os questionamentos de Monalisa. “Sobre o Teich, vejo que ele juntou um desconforto dele com questões pessoais. Avaliou mal o tamanho do desafio. Não saiu mal, nem brigado com ninguém”, disse.





Logo após o embate, o ministro começou a falar sobre o Enem e a entrevista mudou o rumo. Apesar disso, minutos depois a imagem de Abraham Weintraub saiu do ar e Monalisa Perrone demonstrou descontamento com o modo que o ministro se dirigiu à ela. “Agradecemos ao ministro por conversar com a gente, mas agora vamos falar sobre o assunto do momento, mas agora, com educação”, afirmou.

*Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa