Governo exonera indicado de Moro do cargo de Secretário Nacional de Justiça

Ex-juiz Sérgio Moro (foto: Flickr)

O governo federal exoneroudo cargo de secretário nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A exoneração está publicada noda União (DOU) desta segunda-feira (11). Vladimir é desembargador aposentado e ex-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4). Ele foi levado para o ministério pelo então ministro Sérgio. O documento não traz a nomeação do substituto de Freitas.A mudança é uma das várias que ocorrem na pasta depois da saída de Moro do governo. O ex-juiz dadeixou o cargo de ministro acusando o presidente Jair Bolsonaro de interferência política na Polícia Federal, o que o presidente nega. Agora, a PF está sob o comando do delegado Rolando de Souza, nomeado diretor-geral da corporação semana passada, depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)barrou o nome de Alexandre Ramagem - amigo da família Bolsonaro e atual diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) - para o posto. Assim que assumiu a PF, Rolando de Souza mudou os titulares de algumas superintendências, incluindo a do Estado do Rio de Janeiro.O Diário Oficial de hoje publica ainda, assinadas pelo ministro da Justiça, André Mendonça. Houve troca em três diretorias da instituição: Diretoria de Gestão de Pessoal, com a exoneração de Delano Cerqueira Bunn e a nomeação de Cecília Silva Franco; Diretoria de Administração e Logística Policial, com a saída de Roberval Ré Vicalvi e a entrada de André Viana Andrade; e a Diretoria Técnico-Científica, com a exoneração de Fabio Augusto da Silva Salvador e a nomeação de Alan de Oliveira Lopes.