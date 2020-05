Rosangela Moro cutuca Bolsonaro: 'Conter COVID-19 depende de liderança. Não temos'

Brasil, governado por Bolsonaro, chegou a 11.123 mortos por coronavírus (foto: Isac Nóbrega/Presidência da República) Rosangela Moro, esposa do ex-juiz e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro, discutiu nesse domingo sobre a pandemia do novo coronavírus no Instagram e chegou a criticar o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido). Os debates aconteceram em publicações dela sobre Dia das Mães e em repercussões do número de mortos pela COVID-19 no país, que superam os 11 mil. A advogada, esposa do ex-juiz e ex-ministro da, discutiu nesse domingo sobre a pandemia do novo coronavírus noe chegou a criticar o presidente da(sem partido). Os debates aconteceram em publicações dela sobree em repercussões do número de mortos pelano país, que superam os









Na publicação em que repercute o número de mortos pela COVID-19 no país, Rosangela entra em atrito com pessoas que criticam a imprensa. “As pessoas estão morrendo. Não há vacina. E vocês estão preocupados com quem faz a matéria? Por Deus, olhem para o lado. Tente pelo menos se colocar no lugar quem não pode nem se despedir com dignidade”.





Em abril de 2019, Sergio Moro e Bolsonaro romperam a parceria que tinham desde o início de 2019. Moro renunciou ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública e acusou o presidente da República de interferir politicamente no comando da Polícia Federal, a contragosto de Moro.