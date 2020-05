Eduardo Bolsonaro ataca Witzel e defende uso de medicamento contra COVID-19

Deputado Eduardo Bolsonaro (foto: Wikipédia)

O deputado federal(PSL/SP) começa a semana insistindo no que a ciência tem reiterado que falta ainda comprovação para afirmar se aé, de fato, um remédio eficaz para curar aSegundo o deputado, o governo italiano está distribuindo o reédio para tratamebnto dos pacientes com COVID-19.

Por enquanto, afirmam pesquisadores do mundo inteiro, apesar de alguns pacientes terem sido tratados com o, há apenas evidências da eficácia desse que é usado em pacientes comauotoimuines, entre eles com lúpus.O que se sabe com certeza é que hidroxicloroquina tem diversosgraves e deve ser usado com prescrição médica.O filho 03 do presidente usou também uma conta no Twitter para manter umado clã Bolsonaro: atacarseus adversários políticos nas redes sociais. Eduardo e Carlos Bolsonaro (Republicanos/RJ) são apontados como corrodenadores de uma rede deenvolvendo autoridades e políticos.A bola da vez, nesta segunda-feira, é o governador Wilson Witzel (PSC), ex-, que se elegeu colocado na então popularidade do presidente em 2018.No post de Eduardo uma foto decom uma faixa em cima: covidão, talvez em alusão ao caveirão, tropa de choque da Polícia Militar no Rio de Janeiro, conhecida como Caveirão, e a amplamente divulgada no filme "Tropa de Elite. O que isso quer dizer, a faixa de Covidão, o filho do presidente não esclareceu.Juntamente com a foto, o parlamentar relembra prisão há quatro dias do subsecretário de Saúde do Rio, Gabriell Neves, por suspeita de fraudes na compras de respiradores. Neves foi exonerado do cargo em abril em função das irregularidades apontadas que o levaram à prisão.