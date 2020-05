(foto: Evaristo Sá/AFP)

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) cometeu uma gafe ao agradecer, nesta segunda-feira (11/5), ao novo embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, que o felicitou pelo Twiiter por esperar uma menina. O parlamentar, ao escrever uma resposta de agradecimento, chamou o diplomata de "embassador", sendo que o termo correto em inglês é ambassador.



Polêmica (quase) nomeação

No domingo, Chapman usou a rede social para, em português, Eduardo e a esposa,, que revelaram no mesmo dia que”, escreveu. Ao agradecer a gentileza, o filho do presidente optou pela língua inglesa. “Thank you (obrigado), embassador”, retribuiu erroneamente.Antes da mensagem do diplomata americano, o casal havia realizado o já tradicional, quando os pais descobrem o sexo do filho que esperam. Mas eles inovaram na cerimônia. Eduardopara acertar umque, atingido,, o que significa que o casal terá uma menina. O momento foi publicado noe gerou o comentário de Chapman.

O erro de ortografia de Eduardo ao se referir ao embaixador chamou a atenção de internautas porque o deputado chegou a ser anunciado pelo pai, o presidente Jair Bolsonaro, como futuro embaixador do país nos Estados Unidos. A possibilidade gerou diversas críticas que iam de um possível caso de nepotismo a questionamentos sobre a capacidade de Eduardo para desempenhar a função.



O inglês do parlamentar também chegou a ser questionado. Como “credenciais” para o posto, Eduardo alegou ter feito intercâmbio nos Estados Unidos, além de ter “fritado hambúrgueres”. Diante da repercussão, o chefe do Executivo federal recuou e nomeou o diplomata Nestor Foster.