Imprensa internacional aborda dificuldade do Brasil em lidar com o coronavírus

Manifestações pela reabertura do comércio tem sido constantes no Brasil (foto: Juarez Rodrigues/EM/D. A. Press) "Enquanto alguns países planejam reabrir, Brasil não encontra maneira de se fechar". É assim que o Washington Post, jornal estadunidense, aborda a situação do Brasil em meio à pandemia do novo coronavírus. A matéria foi publicada no site do periódico nesse domingo e ganhou repercussão nas redes sociais.





O material aborda, principalmente, as manifestações contra o chamado isolamento social horizontal, que são endossadas pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido). O movimento também se mistura a outras temáticas, como apoio ao governante e ataque a Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal (STF) e governadores.





O jornalista Terrence McCoy, autor da matéria, também aborda outro ponto. Ele fala da dificuldade de algumas pessoas cumprirem o isolamento, mesmo com a recomendação das autoridades de saúde.





“Em centros urbanos atingidos como o Rio de Janeiro, as pessoas ainda lotam as ruas. Os calçadões ainda são habitados por banhistas, incluindo idosos. O presidente Jair Bolsonaro ainda está subestimando a ameaça, declarando na semana passada que comemoraria o fim de semana com um churrasco massivo”, escreveu o jornalista norte-americano.





Em outro momento, o jornalista compara o Brasil com o restante do mundo. “Enquanto grande parte do mundo está negociando os termos da reabertura, o Brasil, que registrou quase 11 mil mortos e se tornou o mais recente epicentro do mundo em relação ao coronavírus, ainda não conseguiu encontrar uma maneira de ‘desligar’ adequadamente”.





