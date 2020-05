'Cala a boca': Bolsonaro repete fala de general da ditadura

Newton Cruz chefiou, durante o regime militar, o Serviço Nacional de Informações (SNI), (foto: Ohomi/CB/D.A Press - 24/4/84)

‘Patifaria’

Ao serpor jornalistas, nesta terça-feira, sobre a, o(sem partido)deumada Folha de S. Paulo que atribuía a substituição ao presidente e, por duas vezes, mandou os profissionais de imprensa “calarem a boca” . Umafoi vista em, durante a, quando oclassificou comoasque detalhavam odecretado pelo governo brasileiro à época. Visivelmente alterado,, deu umno jornalista eum pedido deIrritado, Newton Cruz negava que o estado de sítio fosse um retrocesso. A medida foi declarada pelo presidente João Figueiredo pouco antes da votação da Emenda Dante de Oliveira, que visava retomar o processo de eleição direta ao Palácio do Planalto. As imagens estão presentes no documentário Céu Aberto, do cineasta João Batista de Andrade.Quando o jornalista, da Rádio Planalto, indaga sobre o estado de emergência, o general responde de modo furtivo, dizendo que o profissional não sofreu nenhum tipo de agressão enquanto vigorava a situação de exceção. Dantas, então, tenta fazer um novo questionamento, mas Cruz se altera.Ao pedir para continuar respondendo, Newton Cruz recebe o consentimento de Dantas., diz, de modo grosseiro, o general. Em protesto,, continua, furiosamente, o militar, dando um empurrão no repórter.“Como repórter da Rádio Planalto,, comenta o profissional, enquanto deixa o local da entrevista. A partir, daí, outros militares vão ao encontro de Dantas, que é obrigado se dirigir ao general e pedir desculpas pelo ato.Nessa segunda-feira, o, Rolando Alexandre de Souza,, no entanto,e, mais uma vez, voltou a"É uma manchete canalha e mentirosa e vocês da mídia, tenham vergonha cara. A grande parte publica patifaria”, acusou.Repórteres d’O Estado de S. Paulo seguiram questionando o presidente sobre uma possível interferência do chefe do Executivo no comando da Polícia Federal no Rio.", gritou, em resposta.Segundo o presidente, Carlos Henrique Oliveira, ex-superintendente, passará a ocupar a diretoria-executiva da Polícia Federal. "O atual superintendente do Rio de Janeiro, que o Moro disse que eu quero trocar por questões familiares... Não tem nenhum parente meu investigado pela PF, nem eu, nem meus filhos. Zero. É uma mentira que a imprensa replica o tempo todo, dizer que meus filhos querem trocar o superintendente", alegou.