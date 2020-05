Moro reclama de fake news com carta atribuída a ex-ministro do STF

Continuam as fake news contra mim, abaixo uma feita utilizando falsamente o nome do Min Ayres Britto para veicular louvores ao PR e críticas a mim. Será que abandonamos toda e qualquer dignidade? https://t.co/G9sVLV8kEo %u2014 Sergio Moro (@SF_Moro) May 5, 2020

Coincidência ou não, o fato é que dois dias depois de um dos filhos do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL/SP) acusar o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro de atuar como ''espião'' no governo federal, o também ex-juiz da Justiça Federal, em Curitiba, no Paraná, usa as redes sociais para se defender da acusação.Nesta terça-feira, em sua conta no Twitter,diz que é fake news uma carta que está circulando nas redes, em nome do ex-ministro do Supremo Tribunal, apontando o ex-ministro de ter sido ''infiltrado'' no governo federal para servir de pivô de ''uma conspiração" contra o presidente Jair Bolsonaro ( sem partido).

Demissionário do governo no dia 24 passado, justificando o ato por não se submeter às interferência do presidente no comando da Polícia Federal, Moro reclama agora que "continuam ascontra mim".Antes da demissão de Moro, investigação vazada da Polícia Federal apontava o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos/RJ), de comandar a propagação de fake news contra autoridades e políticos adversários do presidente.