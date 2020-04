PF confirma que Carlos Bolsonaro atua como articulador em esquema de notícias falsas

(foto: Reprodução/Facebook Carlos Bolsonaro) Polícia Federal identificou o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos), filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), como articulador de um esquema de disseminação de notícias falsas. A investigação está sob responsabilidade do Supremo Tribunal Federal (STF). A informação foi publicada pela Folha de S. Paulo na tarde deste sábado. identificou o vereador do(Republicanos), filho do presidente(sem partido), como articulador de um esquema de disseminação de notícias falsas. A investigação está sob responsabilidade do). A informação foi publicada pela Folha de S. Paulo na tarde deste sábado.









Segundo as informações colhidas por Vicente Nunes, a troca do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, concretizada nessa sexta-feira por Jair Bolsonaro tem relação, justamente, com a investigação sobre as notícias falsas.





A exoneração de Valeixo acabou motivando o pedido de demissão do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro.





Ainda de acordo com o jornalista, policiais que atuam na investigação asseguram a participação de Carlos Bolsonaro no processo de disseminação das fake news.