Carla Zambelli mostra novos trechos de conversa com Moro em que fala de vaga no STF

Deputada disse que não era novidade que Moro tinha interesse em integrar o STF (foto: Luis Macedo/Câmara dos Deputados) Sérgio Moro, a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) veio a público novamente neste sábado para mostrar outras imagens da conversa, que teria ocorrido na quinta-feira, 23 de abril, véspera do anúncio do pedido de demissão de Moro do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Depois de postar nas redes sociais, na noite dessa sexta-feira, um vídeo questionando a divulgação de uma troca de mensagens entre ela e o ex-ministro, a deputada federal(PSL-SP) veio a público novamente neste sábado para mostrar outras imagens da conversa, que teria ocorrido na quinta-feira,, véspera do anúncio do pedido de demissão dedo









Ela continua. “Vamos amanhã marcar 07h00 com o PR lá no Alvorada. A gente conversa e ele lhe garante a vaga no STF este ano”, ao que Moro respondeu “Já falei com ele”.





Ao se justificar, a deputada disse que não era novidade que Moro tinha interesse em integrar o Supremo Tribunal Federal. “É uma conversa que se tem em Brasília desde que o ministro entrou. Ontem ele deixou claro que o presidente não prometeu essa vaga para ele, mas é claro, todo mundo esperava que o ministro Moro, que foi o juiz da Lava Jato, em algum momento fosse para o Supremo”, disse na entrevista.





Em outra mensagem, Moro autoriza Carla Zambelli a falar com Jair Bolsonaro (sem partido). Ela diz que entrou em contato com ele e que o presidente não queria que ele saísse. “Nem eu quero sair, mas preciso de condições de trabalho”, respondeu Sérgio Moro. A deputada continuou. “O Valeixo pediu demissão? O PR propôs o seguinte: Já que o Valeixo pediu para sair, deixa o cargo vago por alguns dias. Vocês conversam com calma, se conhecem melhor (que está faltando desde o começo do mandato) e decidem juntos um nome. O que você acha?” Em outro trecho da conversa, ainda sobre a questão de Maurício Valeixo, agora ex-diretor-geral da Polícia Federal (PF), Moro responde “Carla, não vou tratar essas questões por escrito. O PR já tem todas as informações”.





Zambelli disse que tinha a intenção de criar uma ponte entre Moro e Bolsonaro para evitar desentendimentos. “Quando você trabalha intimamente com alguém, que tem que confiar, tem que ser mútuo. Eu acho eu faltava uma conversa entre os dois, para parar com os problemas como esse que vocês viram ontem”, disse neste sábado.