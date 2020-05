Eduardo Bolsonaro chama Moro de 'espião'

Deputado usou novamente o Twitter para se manifestar (foto: Fábio Pozzebom / Agência Brasil)

A crise entre Bolsonaro e o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro vai se acirrando, desde que o ex-juiz pediu demissão no último dia 24 de abril, fazendo acusações contra o presidente.

Nesse sábado, Moro prestou longo depoimento à Polícia Federal, em Curitiba. Em mais de oito horas de conversa, ele detalhou as acusações de que Jair Bolsonaro tentou interferir politicamente na PF, apresentando conversas e arquivos.

Neste domingo, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente, usou o Twitter para criticar Sergio Moro. "Realmente é preciso muito tempo dando depoimentos a delegados amigos para ver se acham algo contra Bolsonaro. Moro não era ministro, era espião", escreveu.

Realmente é preciso muito tempo dando depoimentos a delegados amigos para ver se acham algo contra Bolsonaro.



Moro não era ministro, era espião. — Eduardo Bolsonaro%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) May 3, 2020

Desde que Moro deixou o governo, as tensões entre as duas partes são constantes, bem como entre seus apoiadores. Ontem, antes da chegada do ex-ministro à Superintendência da Polícia Federal, manifestantes dos dois lados trocaram provocações no local.

Em sua única manifestação nas redes sociais após prestar depoimento, Sergio Moro publicou no Twitter a seguinte mensagem: "Há lealdades maiores que as pessoais".