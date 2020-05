Contrariando o isolamento, milhares se aglomeram em Brasília, em ato pró-Bolsonaro

Ignorando as recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS)sobrepara conter a disseminação da, umade apoiadores se formou no local.

Protegido por uma grade, Bolsonaro desceu a rampa do Planalto e desfilou a pé diante dos manifestantes, acompanhado de alguns políticos de seu núcleo de apoiadores, como os deputados Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis e Hélio Lopes, o Hélio ‘Negão’, todos do PSL.





A manifestação foi uma espécie de resposta dos apoiadores de Bolsonaro, no dia seguinte ao ex-“super ministro” da Justiça, Sergio Moro, mais novo desafeto do presidente, ter prestado depoimento em Curitiba . O ex-juiz dafoi à capital paranaense para ser ouvido em um inquérito que investiga a suposta prática de crimes por Bolsonaro, denunciados pelo próprio Moro.Ao final da manifestação, Bolsonaro afirmou que as Forças Armadas estão com ele.“Encerrando aqui um movimento espontâneo em Brasília, com a certeza que o povo quer realmente está ao lado da verdade, do desenvolvimento, da democracia e da honestidade. O Poder Executivo está unido no principal propósito de tirar o Brasil da situação que se encontra. O povo está conosco,do lado da lei e da ordem, democracia e liberdade também. E Deus acima de tudo”, disse o presidente.