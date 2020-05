Milhares participam de carreata pró-Bolsonaro na Esplanada dos Ministérios

(foto: Sérgio Lima/AFP)

Carreata forte hoje em Brasília em apoio ao Presidente @jairbolsonaro Muito significativo.Após a coletiva de @SF_Moro , muitas pessoas ficaram em compasso de espera pelo pronunciamento do Presidente.Delois disso,voltaram a expressar apoio pois a conduta desleal ficou claríssima pic.twitter.com/JrIimd8ae6 — Bia Kicis (@Biakicis) April 26, 2020

Lá vamos nós!



Brasília, carreata praticamente na altura da torre de tv.



Muito buzinaço, bandeiras e até um minion! Por Bolsonaro! #Lealdade pic.twitter.com/xpQcZNITdH — Lidiane Lins (@lidilinsrocha) May 3, 2020

Aos gritos de "" uma carreata de manifestantestomou conta da Esplanada dos Ministérios, em Brasília, na manhã deste domingo, 3. Dentro de centenas de carros, gritam palavras de ordem contra o presidente dae o(STF).No dia em que o Brasil chega ao número de mais de, com mais de, os manifestantese seem frente ao Museu da República, e da Catedral de Brasília. É dia de sol e calor em Brasília. Nas calçadas, ambulantes vendem bandeiras do Brasil.Um carro de som é usado pelos manifestantes, que gritam palavras de ordem e de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, que desde o início da pandemia, diz que não se trata de nada grave e, uma posição que seu próprio, além de todas asdo Brasil e do mundo,A Polícia Rodoviária Federal acompanha a movimentação. A previsão é que sigam pela Esplanada até a Praça dos Três Poderes. Brasília tem registrado, até o momento, um número baixo de casos de contaminações e mortes por covid-19, porque boa parte da população tem respeitado as medidas de isolamento impostas pelo governo do Distrito Federal. Nos últimos dias, porém, tem aumentado o número de pessoas circulando pela cidade, apesar de as estatísticas indicarem que o coronavírus ainda não chegou ao pico em nenhuma região do País. Em todos os locais, os números de casos e mortes são ascendentes.Neste sábado, 2, Bolsonaro saiu do Palácio do Alvorada e visitou cidades de Goiás. Desrespeitando completamente todas as recomendações de isolamento social, o presidente causou aglomerações, abraçou pessoas e disse que as medidas de proteção são "uma irresponsabilidade".