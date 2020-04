Coronavírus: Vereadores assinam carta em apoio às medidas restritivas tomadas por Kalil

Sete dos 41 parlamentares municipais foram infectados pelo novo coronavírus. (foto: Divulgação/CMBH)

Seis não assinam

Confira a lista dos signatários:

Pandemia no Legislativo

) recebeu, nesta segunda-feira, umaque formaliza odeda cidade àstomadas pelopara. No documento, os parlamentares destacam ações como a suspensão da cobrança de tributos às empresas cujas atividades estão suspensas, o acolhimento da população em situação de rua e a distribuição de cestas básicas às famílias dos alunos da rede municipal de ensino.“A Prefeitura Municipal agiu e tem agido eficientemente nas diversas frentes de combate e vossa excelência tem, acertadamente, seguido orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) no que diz respeito à orientação para que a população respeite as regras de isolamento social”, diz trecho do ofício. Durante coletiva convocada para atualizar as medidas tomadas por Belo Horizonte para driblar os efeitos impostos pela COVID-19, Kalil comentou o gesto do Parlamento. “Agradeço pelo apoio tão necessário. Nesta cidade, trabalhamos juntos com quem quer nos ajudar na Câmara Municipal”, afirmou.Asforampelo lna Câmara Municipal,. Ele. Outros— Dr. Bernardo Ramos (Novo), Eduardo da Ambulância (Podemos), Fernando Borja (Avante), Jorge Santos (Republicanos), Preto (DEM) e Reinaldo Gomes (MDB) —o texto.Nely Aquino (Podemos) - presidente da Câmara MunicipalLéo Burgues (PSL)Alvaro Damião (DEM)Arnaldo Godoy (PT)Autair Gomes (PSD)Bella Gonçalves (PSOL)Bim da Ambulância (PSDB)Carlos Henrique (PTB)Catatau do Povo (sem partido)César Gordin (Pros)Cida Falabella (PSOL)Coronel Piccinini (PSD)Dimas da Ambulância (Podemos)Dr. Nilton (PSD)Elvis Côrtes (PSD)Edmar Branco (PSB)Fernando Luiz (PSB)Flavio dos Santos (PSC)Gabriel Azevedo (Patriotas)Gilson Reis (PCdoB)Hélio da Farmácia (sem partido)Henrique Braga (PSDB)Irlan Melo (PL)Jair Di Gregório (PSD)Juninho Los Hermanos (Avante)Maninho Félix (PSD)Marilda Portela (Cidadania)Orlei (PSD)Pedrão do Depósito (Cidadania)Pedro Bueno (Cidadania)Pedro Patrus (PT)Professor Juliano Lopes (PTC)Ramon Bibiano (MDB)Wesley da Autoescola (sem partido)

Após quase duas semanas fechada por conta da COVID-19, a Câmara Municipal reabriu as portas no último dia 30, em regime de escala mínima. Na semana passada, os vereadores participaram de sessão presencial para discutir as bases de uma possível retomada do comércio.

Sete dos 41 parlamentares do município foram infectados pelo vírus. O primeiro a testar positivo foi Gabriel Azevedo.



Depois dele, vieram os casos de Dr. Nilton, Nely Aquino, Bella Gonçalves, Irlan Melo e Jair Di Gregório. Recém-chegado à Casa, Dr. Bernardo Ramos também contraiu a doença. Ele ocupa a vaga de Matheus Simões (Novo), que assumiu a secretaria-executiva do governo estadual.