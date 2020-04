Irresponsabilidade: marido de mulher com COVID-19 não respeita isolamento e trabalha normalmente na Grande BH

Ocorrência foi registrada no Bairro Arvoredo, em Contagem, na Grande BH (foto: Divulgação/Guarda Municipal de Contagem)

A Guarda Civil de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, registrou uma ocorrência de um homem que desrespeitou a quarentena domiciliar durante a pandemia do novo coronavírus. Ele é casado com uma mulher diagnosticada com a COVID-19, mas tem trabalhado normalmente como motorista de ônibus. O casal vive na Rua Wilson Gramiscelli, no Bairro Arvoredo.

Segundo o comandante da Guarda Civil de Contagem, Levi Sampaio, a ocorrência foi encaminhada àque agora vai pedir à Justiça uma determinação para o suspeito se manter em

Ainda de acordo com Sampaio, caso a determinação judicial seja expedida e o homem voltar a desrespeitar o isolamento, ele poderá ser preso.

“Ele é motorista de coletiva e ela (a mulher que testou positivo para o novo coronavírus) já tentou várias vezes convencê-lo de ficar em casa, mas sem sucesso", explica o comandante da Guarda Civil de Contagem.

Levi Sampaio pontuou também que a autoridade de segurança pública já vinha acompanhando o homem desde que a esposa dele testou positivo, e o motorista de ônibus se recusou a receber um atestado médico para se ausentar do serviço.

De acordo com a Guarda Civil de Contagem, chegam a 11 mil as ocorrências referentes a descumprimento do decreto municipal.

Contagem, conforme o último levantamento da Secretaria de Estado de Saúde, registra 36 casos confirmados da doença que assusta o mundo. Não há mortes computadas no município.