Bolsonaro: 'Brasil vive duas doenças: coronavírus e desemprego'

(foto: Reprodução/CNN) presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou durante entrevista, nesta quinta-feira (16), que alguns nomes do Ministério da Saúde serão substituídos. A declaração foi feita logo após a demissão do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta. Bolsonaro também se referiu ao novo ministro da pasta, Nelson Teich. De acordo com o presidente, o Brasil vive “duas doenças, o coronavírus e o desemprego, e a ideia do novo ministro é exatamente combater as duas”. (sem partido) afirmou durante entrevista, nesta quinta-feira (16), que alguns nomes doserão substituídos. A declaração foi feita logo após a demissão do ex-ministro da Saúde. Bolsonaro também se referiu ao novo ministro da pasta,. De acordo com o presidente, o Brasil vive “duas doenças, o coronavírus e o desemprego, e a ideia do novo ministro é exatamente combater as duas”.





SAIBA MAIS 19:44 - 16/04/2020 'Ponto que não afinava com o presidente era com a questão do emprego', diz Bolsonaro sobre demissão de Mandetta Bolsonaro também falou sobre o isolamento social e afirmou que os governadores e prefeitos devem flexibilizar as medidas de quarentena. O presidente acredita que haverá manifestações populares”. Ele ainda disse que vai abrir mão de um decreto que pede o relaxamento das ações, mas que vai levar a discussão para Congresso Nacional, em forma de projeto de lei. também falou sobre o ie afirmou que os governadores e prefeitos devem flexibilizar as medidas de quarentena. O presidente acredita que haverá manifestações populares”. Ele ainda disse que vai abrir mão de um decreto que pede o relaxamento das ações, mas que vai levar a discussão para Congresso Nacional, em forma de





O presidente também comentou o episódio em que uma mulher foi presa em praça pública após desrespeitar as medidas de quarentena em Araraquara (SP). “Isso foi um absurdo. Nunca mandaria prender ninguém em praça pública, muito menos uma mulher”, afirmou.





Jair Bolsonaro também falou sobre os tratamentos com uso de cloroquina. De acordo com o presidente, o remédio pode até não estar demonstrando "todo o efeito" que ele acreditou ser possível, mas que “não tem esse efeito colateral que todo mundo está falando”.





Ele finalizou a entrevista falando sobre o ministro da Economia Paulo Guedes. Questionado sobre a notícia de que muitos presidiários estavam solicitando o auxílio do governo para trabalhadores informais, Bolsonaro disse considerar um absurdo a situação. “Eles estão presos, têm comida, têm tudo. São cinco refeições por dia, mais do que muita gente tem aí.”





