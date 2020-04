Gilmar Mendes diz que Bolsonaro não tem poder para exercer política pública 'genocida'

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, fez duras críticas ao presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), nesta quarta-feira, durante sessão do tribunal. Gilmar disse que Bolsonaro pode até demitir Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde, mas não pode exercer política “genocida”.





“O presidente da República dispõe de poderes inclusive para exonerar seu ministro da Saúde,”, afirmou o ministro.As divergências entrese tornaram explícitas durante a gestão da crise do coronavírus. Enquanto o ministro da saúde defende as medidas de isolamento social, Bolsonaro tem se preocupado com o impacto econômico da quarentena e quer que as pessoas voltam ao trabalho.