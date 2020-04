Jornal britânico The Guardian: 'Bolsonaro está arrastando o Brasil para calamidade'

"Bolsonaro é um dos quatro líderes mundiais que ainda subestima a ameaça do coronavírus à saúde pública, ao lado dos presidentes autoritários da Nicarágua, Bielorrússia e Turquemenistão", disse o trecho do texto publicado neste domingo.

O periódico citou a fala do presidente brasileiro ("Ninguém impedirá meu direito de ir e vir") e lembrou que Bolsonaro descumpriu as recomendações de distanciamento de seu próprio Ministério da Saúde durante um 'passeio' na última sexta-feira em Brasília. Na ocasião, o chefe do executivo foi filmado limpando o nariz com parte do braço e a mão antes de apertar a mão de uma senhora idosa