No Twitter, Maia defende medidas de isolamento contra coronavírus

Hoje é um domingo de Páscoa diferente de todos. Estamos longe e tudo está mais vazio. Mas aprendemos que a distância e o isolamento agora são sinais de respeito. Porém, nesta Páscoa, há algo que permanece igual: o sentimento de que a vida é nosso bem mais valioso. pic.twitter.com/Ku2yvxoWTC — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) April 12, 2020

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente da Câmara dos Deputados,(DEM-RJ), defendeu neste domingo as medidas depara combater o avanço dono país. Em vídeo publicado no, ele também afirmou que não há tratamento contra a COVID-19 validado pela ciência e pediu união contra o vírus."Só a união de esforços, independente da sua fé ou ideologia, facilitará a saída da crise. E lembre-se que o maior gesto de amor nesta Páscoa é manter-se isolado", disse Maia. "O radicalismo é uma doença tão contagiosa quanto o corona", afirmou.O presidente da Câmara também elogiou o trabalho dos profissionais de saúde e lembrou que não há tratamento contra o coronavírus. "Ainda não temos um remédio aprovado pela ciência, ainda não descobrimos uma vacina para o corona, mas temos o exemplo de todos vocês que, além salvar vidas, lutam para informar e manter as pessoas isoladas", disse. "Não há resposta fora da ciência", afirmou.