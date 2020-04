Deputado relata 'clima de despedida' após encontro com Mandetta em gabinete

Hiran Gonçalves (de terno) se reuniu com Mandetta no gabinete do ministro (foto: Reprodução/Instagram) Clima de despedida. É assim que o deputado federal Hiran Gonçalves (Progressistas-RR) definiu o encontro que teve com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. O parlamentar esteve no gabinete pouco antes da reunião de Mandetta com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e membros do primeiro escalão do governo, na tarde desta segunda-feira (6). . É assim que o deputado federal(Progressistas-RR) definiu o encontro que teve com o ministro da Saúde,. O parlamentar esteve no gabinete pouco antes da reunião de Mandetta com o presidentee membros do primeiro escalão do governo, na tarde desta segunda-feira (6).





17:22 - 06/04/2020 Mandetta chega ao Planalto para reunião com Bolsonaro e ministros clima aqui é de despedida, infelizmente. Combinamos com o ministro que ele vai para o Palácio (do Planalto), e se efetivada essa demissão, como tudo se configura, infelizmente, mais uma vez, nós vamos manifestar nosso apoio e nossa surpresa por essa mudança no Ministério da Saúde em meio à essa pandemia. Ele está sendo responsável pela diminuição do sofrimento na vida das pessoas”, disse Hiran. “Boa tarde amigos, caros colegas. Estou aqui no gabinete do ministro Mandetta. Acabamos de conversar com o ministro. Ele acabou de sair daqui. O, infelizmente. Combinamos com o ministro que ele vai para o Palácio (do Planalto), e se efetivada essa demissão,, infelizmente, mais uma vez, nós vamos manifestar nosso apoio e nossa surpresa por essa mudança no Ministério da Saúde em meio à essa pandemia. Ele está sendo responsável pela diminuição do sofrimento na vida das pessoas”, disse Hiran.