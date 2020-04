Mandetta chega ao Planalto para reunião com Bolsonaro e ministros

O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em solenidade em Brasília (foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

, chegou no período da tarde desta segunda-feira, 6, no. Também participam o vice-presidenteEnquanto isso,participam de coletiva de imprensa sobre a situação do coronavírus no país.Segundo o jornal O Globo, o ministro Mandetta pode serainda nesta segunda-feira pelo presidente Bolsonaro.O ato de exoneração estaria sendo preparado no período da tarde e a expectativa é que a demissão seja publicada em edição extraordinária do Diário Oficial da União (DOU) tão logo aconteça essa reunião do presidente com todos os ministros.O mais cotado para substituir Mandetta, se a demissão for confirmada, é o ex-ministro da Cidadania Osmar Terra, que é médico e almoçou nesta segunda-feira com Bolsonaro e com os ministros que despacham no Palácio do Planalto.