Em crise com Mandetta, Bolsonaro almoça com Osmar Terra, que é médico

(foto: Evaristp Sá/AFP) Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o presidente Jair Bolsonaro almoçou nesta quinta-feira (6/4) com o deputado federal Osmar Terra, ex-ministro da Cidadania e médico. Terra é apontado como um eventual substituto para Mandetta. Após fazer duras críticas ao ministro daalmoçou nesta quinta-feira (6/4) com o, ex-ministro da. Terra é apontado como um eventual substituto para Mandetta.









Nas últimas semanas, Mandetta tem ganhado apoiadores nos Três Poderes, elevado sua popularidade e inspirando elogios, pela abordagem técnica no combate à pandemia de novo coronavírus, pautada pelas orientações da Organização Mundial da Saúde. No fim de semana, ele apareceu em lives de cantores sertanejos, como Jorge e Matheus, pedindo para as pessoas ficarem em casa.



Críticas ao isolamento social

Osmar Terra é o oposto disso, e tem usado as redes sociais para criticar o isolamento social. O pensamento dele, que exalta inclusive uma eventual eficácia da cloroquina, vai ao encontro do que pensa o presidente da República. Ele foi ministro do Desenvolvimento Social no governo Temer e da Cidadania na gestão Bolsonaro. Médico, assim como Mandetta, ele ocupou a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul.





Bolsonaro chegou a afirmar que nenhum de seus ministros é indemissível, e que "não tem medo de usar a caneta", em uma referência a eventual demissão de integrantes do governo. Mandetta tem o apoio de parte da ala militar, de congressistas e do ministro Sérgio Moro, que também defende o isolamento social para evitar a perda de vidas.