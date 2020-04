Mandetta desmente tuíte falso contra Bolsonaro e defende 'união de todos'

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, desmentiu uma publicação feita por um perfil falso que se passava por ele no Twitter. Usando a conta verificada pela rede social, Mandetta compartilhou nesta segunda-feira, 6, um tuíte do Ministério da Saúde que denuncia a informação falsa e disse ser "lamentável que, num momento tão sensível para o Brasil e o mundo, pessoas inescrupulosas tenham esse comportamento". "Da união de todos, emergirá a solução para os desafios que estamos atravessando", defendeu o ministro.



O falso tuíte de Mandetta diz que o ministro segue "firme e forte na luta por um Brasil melhor", isso "apesar das insinuações do presidente". Segundo a pasta da Saúde, "um perfil falso com o nome do ministro foi criado este final de semana, publicando mensagens e opiniões que não condizem com as do ministro".



O ministério informou que o perfil falso já foi denunciado e alertou usuários para que confirmem a fonte da informação antes de passá-la adiante.