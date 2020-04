Daciolo diz que facada em Bolsonaro foi 'espetáculo' armado por Maçonaria, Nova Ordem Mundial e Silas Malafaia

Cabo Daciolo explica sua teoria sobre a facada em Jair Bolsonaro (foto: Reprodução/Facebook)



Obra da Maçonaria com a Nova Ordem Mundial e participação do pastor Silas Malafaia. Esses foram os autores do ‘espetáculo’ da facada em Jair Bolsonaro, segundo o ex-deputado e ex-candidato à presidência Cabo Daciolo.



Pelas suas redes sociais, Daciolo afirmou que não acredita que o presidente da República tenha realmente sido vítima de um atentado e que tudo não passa de uma grande farsa para encobrir a necessidade de Bolsonaro passar por uma cirurgia, para curar uma enfermidade. A declaração foi feita por volta dos 9:30 minutos do vídeo abaixo.



“Vou revelar algo que está no meu coração há muito tempo. Eu não acredito em facada de Bolsonaro nenhuma. Cabo Daciolo não acredita. Vou dizer o que eu acredito: Bolsonaro estava com uma enfermidade e tinha que fazer uma cirurgia. E aí, a Maçonaria junto com a Nova Ordem Mundial montou todo esse espetáculo aí. É o que eu acredito, o que está no meu coração e estou revelando hoje para você. Se for de Deus o que eu estou falando aqui, isso tudo vai cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo”, disse Daciolo por meio de suas redes sociais.



“Vou revelar algo que está no meu coração há muito tempo.. Cabo Daciolo não acredita. Vou dizer o que eu acredito: Bolsonaro estava com uma enfermidade e tinha que fazer uma cirurgia.. É o que eu acredito, o que está no meu coração e estou revelando hoje para você. Se for de Deus o que eu estou falando aqui, isso tudo vai cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo”, disse Daciolo por meio de suas redes sociais.

SAIBA MAIS 18:57 - 27/03/2020 'Deus te dê em dobro', diz Bolsonaro a jornalista que citou episódio da facada

19:48 - 06/04/2020 Deputado relata 'clima de despedida' após encontro com Mandetta em gabinete Silas Malafaia já estava dentro do hospital convocando todo o povo em 7 de setembro, num dia importante para a nação, para fazer parte dessa caminhada desse governo maçon. ‘Tá’ repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo”.



O ex-presidenciável completa afirmando que o pastor evangélico Silas Malafaia também faria parte da trama. “Observem que, logo depois da facada, no dia seguinte, o senhorjá estava dentro do hospital convocando todo o povo em 7 de setembro, num dia importante para a nação, para fazer parte dessa caminhada desse governo maçon.”.

Em 6 de setembro de 2018, Adélio Bispo de Oliveira atacou Jair Bolsonaro, então candidato à presidência, com uma facada no abdômen, durante um ato de campanha na cidade de Juiz de Fora, Zona da Mata mineira.



Daciolo também disputou aquela eleição e ficou em sexto lugar, com 1.348.323 votos (1,26%).