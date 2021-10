Malafaia ameaça expor 2 ministros de Bolsonaro nesta segunda: 'Aguardem!'

'Será um verdadeiro arrasa-quarteirão', promete o pastor Silas Malafaia sobre denúncias a respeitos de ginistros do governo Bolsonaro (foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) O pastor Silas Malafaia prometeu, neste domingo (10/10), denúncias do tipo "arrasa-quarteirão" envolvendo dois ministros do governo Bolsonaro.













GRAVÍSSIMO ! ATENÇÃO POVO BRASILEIRO . 2 ministros de Bolsonaro perderam a condição moral de continuarem como ministros . Amanhã vou postar um vídeo denunciando esses inescrupulosos . SERÁ UM VERDADEIRO ARRASA QUARTEIRÃO ! Aguardem . %u2014 Silas Malafaia (@PastorMalafaia) October 10, 2021

"Atenção, povo brasileiro. Dois ministros de Bolsonaro perderam a condição moral de continuarem como ministros. Amanhã, vou postar um vídeo denunciando esses inescrupulosos. Será um verdadeiro arrasa-quarteirão!", avisou Malafaia.





Não é a pimeira vez que o pastor usa as redes sociais para fazer críticas explícitas a membros do Executivo, Legislativo e outras esferas de poder.





Na sexta-feira (8/10), o aliado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) publicou um vídeo em que acusa o ministro Ciro Nogueira, da Casa Civil, de fazer indicações à vaga no disponível no Supremo Tribunal Federal (STF) de acordo com sua conveniência, para atender interesses pessoais.





Silas tenta pressionar o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), para que ele indique André Mendonça.





“Se tentarem barrar André Mendonça, vai ter um outro que será terrivelmente evangélico. E não vão ser vocês que vão dizer se A ou B é terrivelmente evangélico”, afirmou o líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo.