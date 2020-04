Presidente da ALMG destaca importância do isolamento social para conter coronavírus: 'Melhor forma de achatar a curva'

Segundo oda, Agostinho Patrus (PV), ados 77estaduais éàs medidas decomo forma de conter a pandemia do novo coronavírus. Em entrevista coletiva remota, concedida antes da sessão plenária desta quarta-feira, Agostinho reiterou a importância da restrição à circulação de pessoas. Na reunião, os deputados vão analisar projetos de lei que visam auxiliar o estado no enfrentamento à COVID-19.

Ele, no entanto, evitou tratar das medidas tomadas pelo governador Romeu Zema (Novo). “Não cabe à Assembleia dizer a linha a ser seguida pelo Executivo. Na separação dos poderes, estamos fazendo nossa parte: votando as leis e fiscalizando”.

Os deputados estaduais têm se reunido de modo remoto. Além disso, a maioria dos servidores legislativos foi colocada em regime de teletrabalho. Para garantir o funcionamento da Assembleia, há uma escala mínima de funcionários em expediente presencial. “Vamos continuar no caminho do isolamento. É a melhor forma de achatar a curva, para que o sofrimento seja o menor possível”, complementou Agostinho.

Nesta quinta-feira, o colégio de líderes da Assembleia vai se reunir com Zema.

O requerimento referente ao encontro com o chefe da pasta foi feito pelos líderes da Assembleia e aprovado em plenário nesta terça-feira, durante reunião para analisar projetos ligados ao combate à pandemia do novo coronavírus.