Coronavírus: Maia critica falta de propostas do governo e isolamento vertical proposto por Bolsonaro

Rodrigo Maia disse que presidente está cedendo à pressão dos investidores (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), criticou a atuação do governo federal na crise do coronavirus, afirmando que falta previsibilidade aos brasileiros. "Se o governo já tivesse resolvido a renda dos mais simples e uma política de isolamentos dos idosos, teríamos garantido previsibilidade para os brasileiros e todos estariam fazendo o isolamento", declarou.









Pressão da Bolsa





Na avaliação de Maia, parte dos investidores do mercado financeiro, ao perder dinheiro com a crise, estão pressionando o governo para que o isolamento social não seja feito. Bolsonaro estaria se submetendo a essa pressão. "Quem foi pro risco foi pro risco. Nós temos que seguir a orientação do Ministério da Saúde", afirmou.





De acordo com o presidente da Câmara, está sendo negociada com o governo a possibilidade de ampliar a ajuda de R$ 200 para os mais necessitados. "Temos que estar preocupados com a saúde dos brasileiros, os empregos dos brasileiros e dar condições para os que estão na informalidade, os mais simples, terem o apoio necessário do estado para passar por esse isolamento. Frases de efeito não vão resolver nosso problema", declarou.





Impeachment





Questionado sobre a possibilidade de aceitar um pedido de impeachment do presidente Bolsonaro, Maia afirmou que não há motivo para isso. "Vamos resolver o problema dos brasileiros apesar de posicionamentos errados do governo", disse.





Salários dos servidores





Maia também comentou a articulação entre os partidos sobre uma possível proposta de redução dos salários de servidores dos três poderes. “A arrecadação vai cair. Isso gera uma nova pactuação. Se a receita cai você precisa readequar as despesas”. Segundo o presidente da Câmara, os partidos favoráveis à medida ainda vão apresentar um texto conjunto. Mas destacou que a ideia precisa passar pelo diálogo com o Executivo e o Judiciário. “Isso deveria vir do presidente, que deveria estar liderando esse processo”, afirmou, criticando novamente o presidente Jair Bolsonaro.