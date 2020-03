Bolsonaro volta a fazer declarações incorretas sobre o tratamento de coronavírus

(foto: Reprodução/Tv Brasil) presidente Jair Bolsonaro (sem partido) utilizou sua conta do Twitter na tarde desta quarta-feira (25) para divulgar que o tratamento da COVID-19 à base de Hidroxicloriquina e Azitromicina tem se mostrado eficaz nos pacientes contaminados. O chefe do Executivo nacional disse também que o teste de imunocromatografia (IgG/IgM) está chegando ao país. As declarações foram consideradas incorretas cientificamente por especialista ouvido pelo Estado de Minas. utilizou sua conta dona tarde desta quarta-feira (25) para divulgar que o tratamento da COVID-19 à base detem se mostrado eficaz nos pacientes contaminados. O chefe do Executivo nacional disse também que o teste deestá chegando ao país. As declarações foram consideradas incorretas cientificamente por especialista ouvido pelo









Bolsonaro afirmou ainda que as pessoas infectadas pelo novo coronavírus estariam “imunes” e que, depois de curadas, poderiam circular pelas ruas.





“Por outro lado, chega ao Brasil o teste de imunocromatografia (IgG/IgM), no qual o cidadão fica sabendo se já foi contaminado e curado. Esses imunizados poderiam circular livremente com mais tranquilidade, como, por exemplo, profissionais de saúde, segurança, transporte e etc”, finalizou.





Em conversa com o Estado de Minas, o infectologista Unaí Tupinambás disse que as afirmações de Bolsonaro estão equivocadas. “Essa fala do presidente é mais um desserviço que ele presta para saúde pública e ao combate da pandemia do coronavírus”, afirma.





Tupinambás explica que não há nenhuma comprovação de que a pessoa que já contraiu o vírus fique imune depois de curada. “A gente não tem essa resposta. É o que parece, mas por um certo período. Por ser uma doença muito nova, não temos essa resposta na ciência”.





Sobre a combinação de Hidroxicloroquina e Azitromicina, o especialista garantiu que “esse tratamento de pesquisa ainda não está liberado”. E completou: “Ele não tem comprovação científica validada. Ou seja, só deve ser utilizado em ambientes de pesquisa”, garante.





O infectologista ainda explicou que o teste que Bolsonaro citou se mostra eficaz, mas ainda está em fase de “validação pela comunidade científica”. “O teste foi recém- lançado no mercado para diagnóstico rápido do coronavírus. Ele não tem validade definida”, afirma. “Diante das circunstâncias, o teste é útil para enfrentarmos essa situação”.





Ainda de acordo com Tupinambás, o tratamento para as pessoas contaminadas por COVID-19 não foi alterado e segue sendo suportivo. “Relembrando, que a grande maioria das pessoas vai ter um quadro brando a leve. Ou seja, dor de cabeça, dor de garganta, dor no corpo, muito parecido com o quadro gripal”, detalha. “O tratamento é usar remédio para dor e para febre, o que pode ser dipirona ou paracetamol. Nesses casos, evitar os anti-inflamatórios não esteroides, como, por exemplo, duplofen”, explica.

*A estagiária está sob supervisão do subeditor Eduardo Murta

