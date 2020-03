Ex-aliada de Bolsonaro, Joice Hasselmann diz que 'Brasil precisa de um líder com sanidade mental'

(foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A deputada federal, líder dona, não poupou críticas ao presidentena noite desta terça-feira (23). Na ocasião, a parlamentar utilizou as redes sociais para criticar Bolsonaro após o pronunciamento em TV aberta para divulgar as ações do governo federal no combate ao novo coronavírus (COVID-19).Hasselmann classificou o discurso de Bolsonaro, que rotulou a, mais uma vez, como, chamando o presidente de“O Brasil precisa de um líder com sanidade mental. Todas as chances que o PR (presidente da república) teve de acertar ele mesmo jogou fora. Erra e se orgulha do erro estúpido”, afirmou Joice por meio das redes sociais.No discurso desta terça, Bolsonaro demonstrou grande preocupação com a questão econômica em detrimento do risco de contágio e afirmou que a vida deve voltar à normalidade."O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos e o sustento das famílias preservado. Devemos sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades estaduais e municipais devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, fechamento de comércio e confinamento em massa”, disse o presidente.