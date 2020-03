Coronavírus: Mandetta diz que vacina da gripe pode ser diferencial

Ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta (foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

O ministro da Saúde,, considera que a, iniciada nesta sexta-feira, "pode ser um grande diferencial" no Brasil para o combate à. "Vamos conseguir reduzir casos de internação por. Informação é de que (a campanha) está muito boa, estamos conseguindo vacinar com ordem", declarou o ministro nesta sexta, após o anúncio do novo pacote de R$85 bilhões do governo contra o coronavírus Depois uma série de críticas e de protestos da população contra a postura do presidente(sem partido) diante da pandemia de Covid-19 e de um recuo sobre a Medida Provisória 297/2020 , editada pelo governo federal, Mandetta defendeu que "o clima organizacional é bom". "Estamos indo bem", insistiu.

Alvo de reclamações no Palácio do Planalto pelo protagonismo que adquiriu durante a crise, Mandetta voltou a destacar que Bolsonaro "lidera a condução desse processo" de planejamento das medidas de combate ao novo coronavírus. "Temos um olhar não só de saúde, mas um caleidoscópio de olhares porque todos precisamos estar envolvidos", declarou o ministro.