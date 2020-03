Bolsonaro revoga trecho da MP sobre suspensão de salários por quatro meses

Presidente revoga MP sobre suspensão de salários (foto: Isac Nóbrega/PR) Jair Bolsonaro utilizou as redes sociais, na tarde desta segunda-feira, para comunicar a revogação da Medida Provisória nº 927, que permitia a suspensão do contrato de trabalho por quatro meses sem salário. O presidenteutilizou as redes sociais, na tarde desta segunda-feira, para comunicar anº 927, que permitia a

- Determinei a revogacao do art.18 da MP 927 que permitia a suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses sem salário. %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 23, 2020











Bolsonara assinou a MP na noite de domingo (22). Ela dispunha de uma série de dispositivos com alternativas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública no Brasil por conta da pandemia do coronavírus.





De acordo com o texto, para que o contrato de trabalho fosse suspenso, não haveria necessidade de acordo ou convenção coletiva. Ela poderia ser acordada individualmente com o empregado ou o grupo de empregados. Ainda, deveria ser registrada em carteira de trabalho física ou eletrônica.

Na manhã desta segunda-feira, Bolsonaro defendeu a medida provisória e afirmou que era uma tentativa do governo de "preservar empregos" em meio a crise causada pela pandemia do novo coronavírus.