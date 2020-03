Coronavírus: confira a íntegra da MP suspendendo contratos de trabalho

(foto: Fickr)

O governo federal publicou no Diário Oficial da União(MP) liberando empresas a suspender contratos de trabalho por até quatros meses diante da crise provocada pela pandemia do

Embora a medida já esteja valendo, depende também de aprovação do Congresso Nacional para que não caduque, ou seja, perca a força de lei em longo prazo.



O prazo para validade de uma MP é de 60 dias, prorrogáveis por igual período, até que as duas Casas legislativas, Câmara e Senado, votem e aprovem a medida. Prevista na Constituição Federal, a MP é adotada em casos de urgência e relevância pelo Executivo e passa a ter efeitos jurídicos imediatos.



Ações



A medida provisória do governo, editada na noite desse domingo (22), é parte de um conjunto de ações do governo federal para combater os efeitos econômicos da pandemia do coronavírus. A primeira delas, garante aos trabalhadores atingidos pela medida cursos ou programas de capacitação profissional, não presenciais, oferecidos pelo empregador o entidades patronais.



De acordo com a MP, caso o empregador não forneça o curso de qualificação, o contrato de trabalho não será considerado suspenso e a empresa fica obrigada a pagar salário e recolher encargos trabalhistas.



Principais regras da MP

Outras medidas

O empregador não pagará salário ao trabalhador durante a suspensão temporária do contrato. Será acertado entre as parte “uma ajuda compensatória mensal”;A suspensão do contrato de trabalho será registrada na carteira de trabalho;Acordos individuais entre patrão e empregados estarão acima de acordos coletivos;Benefícios como planos de saúde são obrigatórios serem mantidos para valer a suspensão do contrato de trabalho;Regulamentação do chamado home office, trabalho em casa;Compensação de bancos de hora no futuro , em casos de interrupção do trabalho durante a vigência da calamidade pública;Suspensão de férias para profissionais de saúde e de outras áreas consideradas essenciais;Antecipação de férias individuais, com aviso de 48 horas antes, e também coletivas Aproveitamento e antecipação de feriados