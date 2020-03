Maior parte da população acha que Bolsonaro é negligente e dá pouca importância ao coronavírus

51,4% dos entrevistados acha que Bolsonaro dá pouca importância ao coronavírus; 49,9% pensa que ele é negligente com a COVID-19 (foto: Isac Nóbrega/Presidência da República) Paraná Pesquisas, divulgada nesta segunda-feira, aponta que a maior parte da população brasileira considera que o presidente da República não dá a importância devida à pandemia do novo coronavírus. O levantamento perguntou a 2020 habitantes se Jair Bolsonaro (sem partido) dá muita ou pouca importância à COVID-19 e se ele é negligente ou não com essa crise social, sanitária e de saúde. Uma pesquisa da, divulgada nesta segunda-feira, aponta que a maior parte da população brasileira considera que o presidente danão dá a importância devida à pandemia do novo coronavírus. O levantamento perguntou ase(sem partido) dá muita ou pouca importância àe se ele é negligente ou não com essa crise social, sanitária e de saúde.

A segunda pergunta da pesquisa é se Bolsonaro é negligente ou não com a pandemia. A maior parte dos ouvidos pensa que sim: 49,9%. Outra parcela considerável, de 42,7%, considera que o presidente conduz a crise de maneira adequada. 7,5% não sabem ou não responderam.

As entrevistas feitas por meio de ligações telefônicas. Foram ouvidos habitantes com 16 anos ou mais em 148 municípios, distribuídos por 26 estados, além do Distrito Federal. O levantamento foi produzido entre os dias 18 a 21 de março. A margem de erro estimada é de aproximadamente 2% para os resultados gerais.

De acordo com o mais recente levantamento do Ministério da Saúde, divulgado na tarde desse domingo, 25 pessoas morreram no Brasil em decorrência do coronavírus. O país também tem 1546 casos confirmados da COVID-19. O primeiro deles foi detectado em 25 de fevereiro deste ano.

O que é o coronavírus?

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas semelhantes aos resfriados ou gripes leves.





Como a COVID-19 é transmitida?

A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Como se prevenir?

A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra o Covid-19.

Quais os sintomas do Coronavírus?





Veja os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:





Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarréia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal