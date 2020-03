Presidente da Fiero é 23º membro da comitiva de Bolsonaro com coronavírus

(foto: Divulgação )

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (Fiero), Marcelo Thomé, confirmou neste domingo, 22, ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, que fez um teste e está com o novo coronavírus. Ele é o 23º membro da comitiva que acompanhou o presidente Jair Bolsonaro em viagem aos Estados Unidos a contrair a covid-19.Bolsonaro teve contato com auxiliares que já foram diagnosticados com o coronavírus nos últimos dias, como o secretário de Comunicação, Fabio Wajngarten, e o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno. Segundo divulgou em suas redes sociais, porém, os dois primeiros testes feitos por ele deram negativo.O presidente voltou a afirmar que, caso receba orientação médica, poderá fazer um novo exame. Em entrevista coletiva, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta defendeu o sigilo sobre os resultados dos exames. "Os exames do paciente são do paciente. São da sua intimidade. A gente não faz divulgação nem do seu, nem do meu, nem do de ninguém", disse Mandetta.O contato com uma pessoa infectada é uma das formas de transmissão do coronavírus. O presidente foi criticado por infectologistas e até por aliados por expor os manifestantes no dia 15 ao risco de contaminação pela covid-19.Os 23 contaminados que integraram ou tiveram contato com a comitiva de Bolsonaro nos EUA são os seguintes:Fabio Wajngarten, secretário de Comunicação da Presidência da RepúblicaNelsinho Trad, senador pelo PTB-MSNestor Forster, embaixador e encarregado de negócios do Brasil nos EUAKarina Kufa, advogada e tesoureira do Aliança pelo BrasilSérgio Lima, publicitário e marqueteiro do Aliança pelo BrasilSamy Liberman, secretário-adjunto de comunicação da PresidênciaAlan Coelho de Séllos, chefe do cerimonial do ItamaratyQuatro integrantes não-identificados da equipe de apoio do voo presidencial aos EUARobson Andrade, presidente da Confederação Nacional da IndústriaMarcos Troyjo, secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da EconomiaFlávio Roscoe, presidente da Federação das Indústria do Estado de Minas GeraisDaniel Freitas, deputado federal (PSL-SC)Augusto Heleno, ministro-chefe do GSIBento Albuquerque, ministro de Minas e EnergiaSérgio Segovia, presidente da ApexFilipe Martins, assessor internacional da PresidênciaMajor Cid, chefe da ajudância de ordensCoronel Suarez, diretor do Departamento de Segurança PresidencialCarlos França, chefe do CerimonialMarcelo Thomé, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia